Best of MTL sondage & concours: Qui est votre Montréalais(e) préféré(e)?

En collaboration avec Tourisme Montréal, Cult MTL pose une question bien spéciale aux participants au sondage « Best of MTL » de cette année. En plus, Tourisme Montréal nous a fourni de super prix pour les gagnants.

LE QUESTION

Qui est votre Montréalais préféré ou votre Montréalaise préférée?

C’est une vedette? Une personnalité politique? Un ou une artiste? Votre mère?

Répondez honnêtement (ou faites-nous croire que vous êtes honnête) et, pour épater notre jury, usez de votre verve pour nous expliquer (en moins de 200 mots) le pourquoi de votre choix. Envoyez le tout à info@cultmontreal.com avant 23 h 59 le 7 avril prochain. Nous choisirons trois gagnants au hasard et leur remettrons des ensembles cadeaux contenant des groupements de certificats cadeaux pour des restaurants et des attractions à Montréal (TBA).

Envoyez votre réponse à info@cultmontreal.com et répondez au sondage « Best of MTL » avant 11 h 59 le 7 avril prochain.

Veuillez noter que les prix ont été choisis et sont remis par Tourisme Montréal. Leur contribution au concours ne constitue pas une recommandation pour « Best of MTL » de la part de Cult MTL.