Best of MTL 2017: Food & Drink

Montrealers clearly love their Best Chefs, all of whom appeared in the Top 5 last year, with chefs about town Dan Geltner and Beaver Sheppard retaining their #1 and #5 spots, respectively. Foodie readers revealed their fresh crushes on Best New Restaurants that range geographically and conceptually from Griffintown vegan spot le Kitchen to Little Italy’s French market cuisine establishment Marconi. Other favourites in that category include l’Gros Luxe (including the still-new vegetarian branch) and Antonio Park’s latest venture, Kampai Garden, which brings some much-needed class to the Faubourg.

Speaking of the Faubourg, former food court occupant Cuisine Bangkok (now in the Village) is still first in your hearts for Best Thai and Best Pad Thai. Likewise, most of the ethnic-cuisine categories are stacked with old favourites, some exceptions being downtown’s Mexican bistro Escondite, Old Montreal’s modern Portuguese place Helena and Petite Patrie African resto Tsak-Tsak.

And while the Best New Food Trend category is dominated by dishes, diets and cuisines that aren’t quite new, food trucks have mercifully been replaced by poke, a raw fish salad from the tropical isles of Hawaii.

Best Chef

1 Dan Geltner

2 Danny Smiles

3 Chuck Hughes

4 Antonio Park

5 Beaver Sheppard

6 Martin Picard

7 Dave McMillan

8 Sean Murray Smith

9 Nantha Kumar

10 Antonin Mousseau-Rivard

Best New Restaurant

1 LOV

464 McGill

2 Kampai Garden

1616 Ste-Catherine W.

3 L’Gros Luxe

various locations

4 Le Kitchen

1806 William

5 Marconi

45 Mozart W.

6 Foiegwa

3001 Notre-Dame W.

7 Local Jerk

8 Duluth E.

8 Bird Bar

1800 Notre-Dame W.

9 Le Super Qualité

1211 Bélanger

10 Arthur’s Nosh Bar

4621 Notre-Dame W.

Best New Food Trend

1 Vegan

2 Poke

3 Ramen

4 Tacos

5 Izakaya

6 Healthy

7 Mac and cheese

8 Bánh mì

9 Raw

10 Farm to table

Best Pub Grub

1 Bishop & Bagg

52 St-Viateur W.

2 McLean’s Pub

1210 Peel

3 L’Gros Luxe

various locations

4 Burgundy Lion

2496 Notre-Dame W.

5 McKibbin’s Irish Pub

various locations

6 Irish Embassy Pub & Grill

1234 Bishop

7 NextDoor Pub & Grill

5175A Sherbrooke W.

8 Vices & Versa

6631 St-Laurent

9 Sparrow

5322 St-Laurent

10 Notre-Dame-des-Quilles

32 Beaubien E.

Best Cheap Eats

1 Nilufar

1923 Ste-Catherine W.

2 Patati Patata

4177 St-Laurent

3 Boustan

various locations

4 L’Gros Luxe

various locations

5 La Panthère Verte

various locations

6 Cinko

1641 St-Denis

7 Dépanneur le Pick Up

7032 Waverly

8 Tacos Frida

4350 Notre-Dame W.

9 Vua Sandwichs

1621 Ste-Catherine W.

10 L’Entrepôt Mont-Royal

1019 Mont-Royal E.

Best Pricey Eats

1 Le Bremner

361 St-Paul E.

2 Joe Beef

2491 Notre-Dame W.

3 Lawrence

5201 St-Laurent

4 Park

378 Victoria

5 Liverpool House

2501 Notre-Dame W.

6 Tuck Shop

4662 Notre-Dame W.

7 Le Vin Papillon

2519 Notre-Dame W.

8 L’Express

3927 St-Denis

9 Au Pied de Cochon

536 Duluth E.

10 The Keg

various locations



Best Late Night Eats

1 La Banquise

994 Rachel E.

2 Boustan

various locations

3 Nouveau Palais

281 Bernard W.

4 Chez Claudette

351 Laurier E.

5 Main Deli Steak House

3864 St-Laurent

6 L’Express

3927 St-Denis

7 Restaurant A.A.

3702 Notre-Dame W.

8 McDonald’s

various locations

9 Patati Patata

4177 St-Laurent

10 La Belle Province

various locations

Best Breakfast/Brunch

1 L’Avenue

various locations

2 Bagel Etc

4320 St-Laurent

3 Régine Café

1840 Beaubien E.

4 Le Vieux Vélo

59 Beaubien E.

5 Cosmos Snack Bar

5843 Sherbrooke W.

6 Allô Mon Coco

various locations

7 Lawrence

5201 St-Laurent

8 Aux Vivres

4631 St-Laurent

9 Fabergé

25 Fairmount W.

10 Orange Café

4011 Décarie

Best Delivery

1 Foodora

2 Dominos

3 La Panthère Verte

4 Boustan

5 Chef on Call

6 New System BBQ

7 Soba & Sushi Bar

8 St-Hubert

9 Just Eat

10 À la Carte Express

Best Food Truck

1 Grumman78

2 Le Cheese Truck

3 La Panthère Verte

4 Au Pied de Cochon

5 Winneburger

6 Lucille’s

7 Landry & Filles

8 La Boulangerie Baekt

Best African

1 Nil Bleu

3706 St-Denis

2 La Khaïma

142 Fairmount W.

3 East Africa

5893 Sherbrooke W.

4 Gracia Afrika

3506 Notre-Dame W.

5 Tsak-Tsak

280 Beaubien E.

Best Caribbean

1 Boom J’s Cuisine (2026 Wellington)

2 Le Jardin du Cari (5554 St-Laurent)

3 Agrikol (1844 Amherst)

4 Caribbean Curry House (6892 Victoria)

5 Local Jerk (8 Duluth E.)

6 Cuisine Caraïbe Delite (4816 Parc)

7 Mango Bay (1236 Mackay, #201)

8 Marché Méli-Mélo (640 Jarry E.)

9 Jean’s Trinidad Foods (5914 Sherbrooke W.)

10 Seasoned Dreams (5205 Angers)

Best Chinese

1 Beijing

92 de la Gauchetière W.

2 La Maison VIP

1077 Clark

3 Kam Shing

4771 Van Horne

4 La Maison Kam Fung

1111 St-Urbain

5 Restaurant PM

1809 Ste-Catherine W.

6 Qing Hua Dumplings

various Locations

7 Gia Ba

5766 Monkland

8 Mon Nan

43 de la Gauchetière E.

9 Wok Café

1845 Ste-Catherine W.

10 Yuan

2115 St-Denis

Best Eastern European/Russian

1 Euro-Deli Batory

115 St-Viateur W.

2 Chez Boris (RIP)

3 Stash Café

200 St-Paul W.

4 La Caverne

184 Côte-des-Neiges

5 Café Prague 1317 Van Horne



Best French

1 L’Express

3927 St-Denis

2 Leméac

1045 Laurier W.

3 Les Deux Singes de Montarvie

176 St-Viateur W.

4 Laloux

250 des Pins E.

5 Toqué!

900 Jean-Paul-Riopelle

Best Greek

1 Milos

5357 Parc

2 Arahova

various locations

3 Marathon Souvlaki

various locations

4 Rôtisserie Panama

various locations

5 Marven’s

880 Ball

6 Tripoli

679 St-Roch

7 Mythos Ouzeri Estiatorio

5318 Parc

8 Le Jardin de Panos

9 Villa du Souvlaki

5347 Sherbrooke W.

10 Souvlaki Village Grec

654 Jean-Talon W.

Best Indian

1 Bombay Mahal

various locations

2 Chand Palace

989 Jean-Talon W.

3 Thali Cuisine Indienne

1409 St-Marc

4 Pushap

various locations

5 Maison Indian Curry

996 Jean-Talon W.

6 Punjab Palace

920 Jean-Talon W.

7 Le Taj

2077 Stanley

8 Ganges

6079 Sherbrooke W.

9 Rasoï

3459 Notre-Dame W.

10 Palais d’Ajit

4801 Verdun

Best Italian

1 Pizzeria Napoletana

189 Dante

2 Elio Pizzeria

351 Bellechasse

3 Eduardo Duluth

404 Duluth E.

4 Impasto

48 Dante

5 Bottega

65 St-Zotique E.

6 Da Emma

777 de la Commune W.

7 Pasta Casareccia

5849 Sherbrooke W.

8 Vegano

432 Rachel E.

9 Inferno

6850 St-Dominique

10 Prima Luna

7301 Henri-Bourassa E.

Best Izakaya

1 Kazu

1862 Ste-Catherine W.

2 Imadake

4006 Ste-Catherine W.

3 Ichigo Ichie

360 Rachel E.

4 Kinoya Izakaya

4250 St-Denis

5 Kinka Izakaya

1624 Ste-Catherine W.

6 Ramen Ya

4274 St-Laurent

7 Yokato Yokabai Ramen

4185 Drolet

8 Izakaya Kabocha

3627 St-Laurent

9 Biiru

1433 City Councillors

10 Thazard

5329 St-Laurent

Best Korean

1 Omma

177 Bernard W.

2 GaNaDaRa

1862 de Maisonneuve W.

3 Chez Bong

1021 St-Laurent

4 Hwang Kum

5908 Sherbrooke W.

5 Seoul Chako Korean BBQ

1824 Ste-Catherine W.

6 Mon Ami

various locations

7 5000 Ans

3441 St-Denis

8 Kantapia

364 Sherbrooke W.

9 Atti

2077 Robert-Bourassa

10 Pocha de Marie

349 Gatineau

Best Latin American

1 Arepera Du Plateau

4050 Bullion

2 La Carreta

350 St-Zotique E.

3 La Chilenita

100 Marie-Anne W.

4 Bocadillo

various locations

5 Barros Luco

5201 St-Urbain

6 Los Planes/Los Planes Gourmet

various locations

7 Sabor Latino

various locations

8 El Chalateco

520 Beaubien E.

Best Mexican

1 El Rey del Taco

232 Jean-Talon E.

2 3 Amigos

various locations

3 Tacos Frida

4350 Notre-Dame W.

4 Ta Chido Snack Bar

5611 Parc

5 Escondite

1206 Union

6 La Capital Tacos

1096 St-Laurent

7 Taco Tijuana

5889 Sherbrooke W.

8 La Tamalera

226 Fairmount W.

9 Tejano BBQ Burrito

511 de Courcelle

10 Maïs

5439 St-Laurent

Best Middle Eastern

1 Sumac

3618 Notre-Dame W.

2 Damas

1201 Van Horne

3 Boustan

various locations

4 Le Petit Alep

191 Jean Talon E.

5 Nilufar

1923 Ste-Catherine W.

6 Omnivore

4351 St-Laurent

7 Daou

various locations

8 Falafel Avenue

2020 Robert-Bourassa

9 KazaMaza

4629 Parc

10 Alep

199 Jean-Talon E.

Best Portuguese

1 Romados

115 Rachel E.

2 Ma Poule Mouillée

969 Rachel E.

3 Chez Doval

150 Marie-Anne E.

4 Coco Rico

3907 St-Laurent

5 Helena

438 McGill

6 Jano

3883 St-Laurent

7 Piri Piri

various locations

8 Rotisserie Mile-End

100 St-Viateur W.

Best Spanish

1 La Sala Rosa

4848 St-Laurent

2 Tapeo

511 Villeray

3 Club Espagnol

4388 St-Laurent

4 Mesón

345 Villeray

5 Pintxo

330 Mont-Royal E.

Best Thai

1 Bangkok

1327 Ste-Catherine E.

2 Thaï Express

various locations

3 Restaurant Thaïlande

88 Bernard W.

4 Chao Phraya

50 Laurier W.

5 Bangkok Express

5645 Monkland

6 Chak Wow

Pop-up & delivery only

7 ChuChai

4088 St-Denis

8 Phayathai

1235 Guy

9 Pick Thai

5221 de Maisonneuve W.

10 Thaï Sep

1900 Jean-Talon E.

Best Vietnamese

1 Pho Tay Ho

6414 St-Denis

2 Pho Bang New York

1001 St-Laurent

3 Pho Lien

5703 Côte-des-Neiges

4 Pho Bac

1016 St-Laurent

5 Hoai Huong

5485 Victoria

Best Bagel

1 St-Viateur Bagel

various locations

2 Fairmount Bagel

74 Fairmount W.

3 Bagel St-Lo

various locations

4 Beaubien Bagel

828 Beaubien E.

5 R.E.A.L. Bagel Décarie

6647 Décarie

Best Barbecued Chicken

1 Romados

115 Rachel E.

2 Chalet Bar-B-Q

5456 Sherbrooke W.

3 Ma Poule Mouillée

969 Rachel E.

4 Côte St-Luc Bar-B-Q

various locations

5 Coco Rico

3907 St-Laurent

6 Serrano Bar-B-Q (161 St-Viateur W.)

7 St-Hubert (various locations)

8 Benny&Co.

10550 Pie-IX)

9 Blackstrap BBQ

4436 Wellington

10 Portugalia

34 Rachel W.

Best Burger

1 Nouveau Palais

281 Bernard W.

2 Notre-Boeuf-de-Grâce

various locations

3 Uniburger

various locations

4 Five Guys Burgers & Fries

various locations

5 Burger Royal

3820 St-Laurent

6 Burger de Ville

5282 St-Laurent

7 Patati Patata

4177 St-Laurent

8 L’Gros Luxe

various locations

9 Dilallo Burger

various locations

10 Chez Tousignant

6956 Drolet



Best Donut

1 Léché Desserts

640 de Courcelle

2 Chez Boris (RIP)

3 Tim Horton’s

various locations

4 Trou de Beigne

156 St-Zotique E.

5 Crémy

2202 Mont-Royal E.

Best Dumpling

1 Qing Hua Dumplings

various Locations

2 Harbin Dumpling

4801 St-Laurent

3 Sammi & Soup Dumpling

1909 Ste-Catherine W.

4 Le Maison de Mademoiselle Dumpling

6381 St-Hubert

5 Trilogie

8521 St-Laurent

6 Oh Dumplings

1050 Clark

7 Mai Xiang Huang

1082 St-Laurent

8 Noodle Factory

1018 St-Urbain

9 The Dumpling Hut

3591 Clark

10 Étoile Rouge

6707 St-Laurent

Best Falafel

1 La Panthère Verte

various locations

2 Nilufar

1923 Ste-Catherine W.

3 Falafel Saint-Jacques

345 St-Jacques W.

4 Boustan

various locations

5 Sumac

3618 Notre-Dame W.

6 Falafel Avenue

2020 Robert-Bourassa

7 Amir

various locations

8 Basha

various locations

Best Fish & Chips

1 Brit & Chips

various locations

2 Comptoir 21

various locations

3 Aqua Mare

7070 Henri-Julien

4 Burgundy Lion

2496 Notre-Dame W.

5 McLean’s Pub

1210 Peel

6 Ad Hoc

2281 Ontario E.

7 McKibbin’s Irish Pub

various locations

Best Fries

1 Frites Alors!

various locations

2 Patati Patata

4177 St-Laurent

3 McDonald’s

various locations

4 Lafleur

various locations

5 La Banquise

994 Rachel E.

6 La Belle Province

various locations

7 La Panthère Verte

various locations

8 Nouveau Palais

281 Bernard W.

9 Five Guys Burgers & Fries

various locations

10 Falafel Avenue

2020 Robert-Bourassa

Best Hot Dog

1 Dirty Dogs

3685 St-Laurent

2 Lafleur

various locations

3 La Belle Province

various locations

4 Montreal Pool Room

1217 St-Laurent

5 Décarie Hot Dog

953 Décarie

6 Chez Tousignant

6956 Drolet

7 Costco

various locations

8 Greenspot

3041 Notre-Dame W.

9 Le Majestique

4105 St-Laurent

10 Restaurant A.A.

3702 Notre-Dame W.

Best Pad Thai

1 Bangkok

1327 Ste-Catherine E.

2 Thaï Express

various locations

3 Restaurant Thaïlande

88 Bernard W.

4 Tampopo

4449 Mentana

5 Nantha Kumar

Nantha’s Kitchen Pop-Up

Best Pho

1 Pho Tay Ho

6414 St-Denis

2 Pho Bang New York

1001 St-Laurent

3 Pho Lien

5703 Côte-des-Neiges

4 Pho Bac

1016 St-Laurent

5 Pho Nam Ho

3562 Jarry

6 Pho Nguyen

1452A St-Mathieu

7 Nguyen Phi

6260 Côte-des-Neiges

8 Cafeden

6576 St-Laurent

9 Pho Nam Quan

3562 Jarry E.

10 My Canh

1086 St-Laurent

Best Pizza

1 Magpie

various locations

2 Adamo

4629 Notre-Dame W.

3 No. 900

various locations

4 Pizzeria Napoletana

189 Dante

5 Pizza St-Viateur

15 St-Viateur W.

6 Pizza Pizza

various locations

7 Dominos

various locations

8 Gema

6827 St-Dominique

9 Bottega

65 St-Zotique E.

10 Amelia’s

201 Milton

Best Poutine

1 La Banquise

994 Rachel E.

2 Poutineville

various locations

3 Chez Claudette

351 Laurier E.

4 Patati Patata

4177 St-Laurent

5 La Belle Province

various locations

6 Restaurant A.A.

3702 Notre-Dame W.

7 Ma Poule Mouillée

969 Rachel E.

8 Lafleur

various locations

9 L’Gros Luxe

various locations

10 Frites Alors!

various locations

Best Ribs

1 Baton Rouge

various locations

2 Bar-B-Barn

1201 Guy

3 Blackstrap BBQ

4436 Wellington

4 Le Boucan Smokehouse

1886 Notre-Dame W.

5 Diablo’s Smokehouse Saloon

3619 St-Laurent

6 Rubs American BBQ

17 Prince Arthur E.

7 Coco Rico

3907 St-Laurent

8 Le Smoking BBQ

2186 Ste-Catherine W.

Best Sandwich

1 Dagwoods

various locations

2 La Panthère Verte

various locations

3 Dépanneur le Pick Up

7032 Waverly

4 Café Santropol

3990 St-Urbain

5 Aux Vivres

4631 St-Laurent

6 Schwartz’s Deli

3895 St-Laurent

7 Boucherie Lawrence

237 St-Laurent

8 Olive & Gourmando

351 St-Paul W.

9 Café Milano

5188 Jarry E.

10 Serrano Bar-B-Q

161 St-Viateur W.

Best Seafood

1 Boite aux Huîtres

7070 Henri-Julien

2 Milos

5357 Parc

3 Lucille’s

various locations

4 Le Bremner

361 St-Paul E.

5 Eileen Ocean Wise Seafood Market & Oyster Bar

6565 Somerled

6 Notkins

1101 Bleury

7 Le Filet

219 Mont-Royal W.

8 Comptoir 21

various locations

9 Maestro SVP

3615 St-Laurent

Best Shish Taouk

1 Boustan

various locations

2 Amir

various locations

3 Basha

various locations

4 Sumac

3618 Notre-Dame W.

5 Tik Taouk

6710 St-Jacques

6 Nilufar

1923 Ste-Catherine W.

7 Sara

1 Mont-Royal E.

Best Smoked Meat

1 Schwartz’s Deli

3895 St-Laurent

2 Main Deli Steak House

3864 St-Laurent

3 Smoke Meat Pete

283 1st, L’Île-Perrot

4 Dunn’s Famous

various locations

5 Lester’s Deli

1057 Bernard W.

6 Jarry Smoked Meat

6549 Jarry E.

7 Reuben’s Deli & Steakhouse

1116 Ste-Catherine W.

8 Le Roi du Smoked Meat

6705 St-Hubert

9 Snowdon Deli

5265 Décarie

Best Steak

1 Moishes

3961 St-Laurent

2 The Keg

various locations

3 Gibby’s

298 Place d’Youville

4 Joe Beef

2491 Notre-Dame W.

5 Baton Rouge

various locations

Best Sushi

1 Sushi Momo

4669 St-Denis

2 Park

378 Victoria

3 Tri Express

1650 Laurier E.

4 Jun I

156 Laurier W.

5 Mikado

various locations

6 Saint Sushi Bar

424 Duluth E.

7 Soba & Sushi Bar

5227 Sherbrooke W.

8 Prima Luna

7301 Henri-Bourassa E.

Best Taco

1 El Rey del Taco

232 Jean-Talon E.

2 Tacos Frida

4350 Notre-Dame W.

3 La Capital Taco

1096 St-Laurent

4 Maïs

5439 St-Laurent

5 Tacos Victor

4376 Notre-Dame W.

6 Fortune

6448 St-Laurent

7 Tacos Tijuana

5889 Sherbrooke W.

8 Grumman 78

630 de Courcelle

9 Ta Chido Snack Bar

5611 Parc

10 Escondite

1206 Union

Best Tapas

1 La Sala Rosa

4848 St-Laurent

2 Tapeo

511 Villeray

3 Pintxo

330 Mont-Royal E.

4 Tapas 24

420 Notre-Dame W.

5 Taza Flores

5375 Parc

Best Vegetarian

1 Aux Vivres (4631 St-Laurent)

2 La Panthère Verte (various locations)

3 Lola Rosa (various locations)

4 Sushi Momo (4669 St-Denis)

5 L’Gros Luxe 100% Végé (3807 St-André)

6 LOV (464 McGill)

7 Le Kitchen (1806 William)

8 Crudessence (various locations)

9 Nilufar (1923 Ste-Catherine W.)

10 Falafel Avenue (2020 Robert-Bourassa)

Best Craft/Microbrew Beer

1 Dieu du Ciel

29 Laurier W.

2 Brutopia

1219 Crescent

4 Benelux

various locations

5 Le Castor (brand)

6 Brasserie Harricana

95 Jean-Talon W.

7 Pit Caribou

951 Rachel E.

8 Trou du Diable (brand)

9 Vices & Versa

6631 St-Laurent

10 Farnham (brand)

Best Bakery

1 Guillaume

5134 St-Laurent

2 Mamie Clafoutis

various locations

3 Cheskie

359 Bernard W.

4 Hof Kelsten

4524 St-Laurent

5 Première Moisson

various locations

6 Sweet Lee’s Rustic Bakery

4150 Wellington

7 Les Co’Pains d’abord

1965 Mont-Royal E.

8 Arhoma

15 Simon-Valois Pl

9 Au Kouign-Amann

322 Mont-Royal Ave E.

10 Le Pain dans les Voiles

357 de Castelnau E.



Best Barista

1 Helen Papapanos

Le Kitchen

2 Piero Ciampoli

Baristello & Cie

3 Simon Caron

Caffe in Gamba

4 Sarv

Dispatch

5 Dimitri Kyres

Best Café (place)

1 Olimpico

various locations

2 Dispatch

various locations

3 Myriade

various locations

4 Café St-Henri

various locations

5 Café Névé

various locations

6 Café Pista

500 Beaubien E.

7 Pikolo Espresso Bar

3418B Parc

8 Le Cagibi

5490 St-Laurent

9 Shäika Café

526 Sherbrooke W.

10 Starbucks

various locations

Best Café (beverage)

1 Olimpico

various locations

2 Myriade

various locations

3 Dispatch

various locations

4 Café Saint-Henri

various locations

5 Starbucks

various locations

6 Tim Hortons

various locations

7 Caffe in Gamba

5263 Parc

8 Caffe San Simeon

39 Dante

9 Café Névé

various locations

10 Pikolo Espresso Bar

3418B Parc

Best Tea House

1 Cardinal Tea Room

5326 St-Laurent

2 Camelia Sinensis

various locations

3 David’s Tea

various locations

4 Maison du thé Cha Noir

4611 Wellington

5 Nos Thés

1609 Ste-Catherine W.

Best Fromagerie

1 Hamel

various locations

2 Fromagerie Atwater

various locations

3 Fromagerie Copette & Cie

4650 Wellington

4 Yannick Fromagerie

various locations

5 Bleu & Persillé

1475 Mont-Royal E.

Best Ice Cream

1 Kem Coba

60 Fairmount W.

2 Bilboquet

various locations

3 La Diperie

various locations

4 Ripples

3880 St-Laurent

5 Crèmerie Dalla Rose

4609 Notre-Dame W.

6 Ben & Jerry’s

various locations

7 Havre-aux-glaces

various locations

8 Crémerie Meu Meu

4458 St-Denis

9 Dairy Queen

various locations

10 Wild Willy’s

20 Cartier, Pointe-Claire

Best Chocolate/Sweets

1 Juliette & Chocolat

various locations

2 Chocolats Geneviève Grandbois

162 St-Viateur W.

3 Chocolats Favoris

various locations

4 Les chocolats de Chloé

546 Duluth E.

5 Cacao 70

various locations

Best Butcher

1 Boucherie Lawrence

237 St-Laurent

2 Chez Vito

5180 St-Urbain

3 Grinder

1654 Notre-Dame W.

4 Madison du Roti

1969 Mont-Royal Ave E.

5 Le Maitre Boucher

5719 Monkland

6 Viandal

550 de l’Église

Best Fruiterie

1 Fruiterie Mile End

5686 Parc

2 Jean Talon Market

7070 Henri-Julien

3 Supermarche PA/PA Nature

various locations

4 Sami Fruits

various locations

5 Valmont

various locations

6 Atwater Market

138 Atwater

7 Pousse l’ananas

6346 St-Hubert

8 Eden

3575 Parc

9 Segal’s

4001 St-Laurent

10 Fruiterie Maruti

5478 Westminster N.

Best Organic Produce Store

1 PA Nature

5029 Parc

2 Fruiterie Mile End

5686 Parc

3 Tau

various locations

4 Rachelle-Béry

various locations

5 Bio Terre

201 St-Viateur W.

6 Teva

5143 Décarie

7 Frigo Vert

1440 Mackay

Best Organic Food Basket Service

1 Lufa Farms

2 Jardins de la Resistance

3 Les champs qui chante

4 Arlington Gardens

5 Jardin des anges

6 Santropol Roulant

Best Fishmonger

1 Shamrock Fish

7015 Casgrain

2 Poissonnerie Nouveau Falero

5726A Parc

3 Poissonnerie La Mer

1840 René-Lévesque E.

4 Eileen Ocean Wise Seafood Market & Oyster Bar

6565 Somerled

5 Waldman

3806 St-Laurent

